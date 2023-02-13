В Челябинской области не хватает педиатров, социологов и арматурщиков

В Челябинской области наиболее "дефицитными" профессиями являются слесарь-электромонтажник, арматурщик и врач-педиатр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Мониторинг проводился по соотношению количества вакансий по профессиям к количеству состоящих на учете безработных, имеющих данную специальность.

Среди рабочих профессий "дефицитными" являются слесарь-электромонтажник (коэфициент востребованности 240), арматурщик (235), оператор свиноводческих комплексов (78), стрелок (57), наладчик станков (53,3).

Среди служащих отмечается "дефицит" среди врачей-педиатров (69), дежурный пульта управления (40) и социолог (36,7).

Самая низкая востребованность в бухгалтерах (0,7), юристах (0,4) и экономистах (0,3). отмечается, что коэффициенты востребованности этих профессий с 2019 года выросли, однако они по-прежнему остаются низко востребованными.