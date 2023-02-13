Полиция Екатеринбурга провела ночной рейд по барам

Полиция Екатеринбурга проверила городские бары. В заведениях искали подростков – и нашли.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД уральской столицы, рейд состоялся на территории отдела полиции №5 Ленинского района в ночь с субботы на воскресенье. В мероприятии задействовались сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и сотрудники патрульно-постовой службы.

Всего силовики проверили около 10 заведений, в итоге в отдел были доставлены шесть подростков. Со всеми провели профилактические беседы, а на законных представителей составили административные протоколы. Еще одного юношу, который находился в сильном алкогольном опьянении, на "скорой" отвезли в лечебное учреждение.

Как добавили в МВД, подобные мероприятия обязательно будут продолжены.

Напомним, на прошлой неделе в полиции Екатеринбурга подвели итоги профилактического мероприятия "Улица-Табор". Оно проводилось в цыганском поселке уральской столицы, не обошлось без задержаний.