Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

Граждан США, находящихся в России, призвали немедленно покинуть страну. На сайте посольства Соединенных штатов опубликовано соответствующее предупреждение.

Воздержаться от поездок в РФ предлагается из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине. Проживающим в России или путешествующим по стране гражданам США угрожают задержания, считают в дипломатической миссии.

Также в сообщении говорится, что российские власти "могут отказать гражданам Соединенных Штатов в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, мобилизовать, воспрепятствовать выезду из страны и/или призвать на военную службу".

На прошлой неделе стало известно, что Министерство иностранных дел России направило дипломатическую ноту в адрес посольства США в Москве. "В ноте речь идет о предупреждении американской стороны о неприемлемой практике посольства в РФ по использованию соцсетей в русле вмешательства в наши внутренние дела. Нас не устраивает рекрутирование или, говоря более приземленно, приглашение российских граждан, молодежи к выезду за границу, в том числе в образовательных целях", - сообщил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.