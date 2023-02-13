Новый директор "СМЗ" попал под санкции Украины

Новый директор "Соликамского магниевого завода" Руслан Димухамедов попал в санкционный список Украины. Документ опубликован на сайте президента Украины, передает корреспондент Накануне.RU.

В список всего попало порядка 200 человек, в него также включены топ-менеджеры и сотрудники госкорпорации "Росатом".

Напомним, акции "Соликамского магниевого завода" передали госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса РФ. 17 января новый совет директоров ОАО "Соликамский магниевый завод" провел свое первое заседание, на котором был избран его председатель, принят новый устав общества и назначен генеральный директор. Им стал гендиректор ООО "Объединенные урановые предприятия" (входит в структуру Росатома "Атомредметзолото") Руслан Димухамедов.

Ранее стало известно, что задержан директор ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Артур Уртаев. Он стал фигурантом дела о хищении. Уртаев руководил предприятием в мае-июне 2022 г.