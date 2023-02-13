13 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Randall Hill

Глава NORAD не исключил версию внеземного происхождения сбитых над США и Канадой объектов

Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, передает Reuters.

Генерал отметил, что он предоставляет право вынести заключение на данный счет разведке и контрразведке США. "Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий", — сказал глава NORAD.

По словам ванн Херка, американские военные пока не определили, за счет чего держались в воздухе сбитые на севере летательные аппараты, и не уверены, что речь идет о воздушных шарах.

"Я не в состоянии объяснить, как они оставались в воздухе", - сказал военный. По его мнению, внутри этих объектов может находиться наполненный газом шар, или "какая-то система тяги".

Телеканал CNN ранее цитировал поднимавшихся на перехват летчиков, которые говорили, что не смогли при визуальном наблюдении определить, где у аппаратов расположены двигатели.

В последние дни американские истребители перехватили три высотные цели над Аляской, Канадой и озером Гурон. При этом Вашингтон назвал один из этих шаров китайским аэростатом наблюдения, а Пекин – гражданским объектом, который используется в метеорологических целях.

Теги: летательные аппараты, сша, канада, NORAD



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