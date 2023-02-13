13 Февраля 2023
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Общество
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК помогла улучшить условия пребывания детей в больницах городов присутствия

Трубная металлургическая компания (ТМК) помогла оборудовать медицинские учреждения российских городов, в которых расположены ее предприятия, комплектами многофункциональной мебели, предназначенной для родителей, сопровождающих маленьких пациентов во время лечения, рассказали в пресс-службе ТМК.

Так, сотрудники предприятий ТМК передали медучреждениям 230 предметов мебели, которые в дневное время могут использоваться как пуфы для чтения или игр с ребенком, а ночью трансформируются в полноценное спальное место. Мобильную мебель можно при необходимости легко перемещать из палаты в палату. Инициатива реализована в рамках проекта Благотворительного фонда "Синара" "Детская больница без боли" в Волгограде, Волжском, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Орске, Таганроге, Первоуральске, Полевском и Челябинске.

Проект "Детская больница без боли" реализуется с 2019 года и направлен на внедрение в лечебную практику современного оборудования для малоинвазивной хирургии, а также создание комфортных условий пребывания в больнице.

Теги: Трубная металлургическая компания, оборудование, медицина



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