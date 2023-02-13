В уральском поселке сосед перекрыл семье воду, устав от постоянных протечек

13 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В уральском поселке сосед перекрыл семье воду, устав от постоянных протечек

В поселке Арти семья осталась без холодного водоснабжения из-за своенравного соседа. Мужчина устал от постоянных протечек в подвале и перекрыл воду в доме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, с периодическими протечками в магистральной трубе, проложенной через подвальное помещение его квартиры, местный житель решил бороться кардинально - установив запорный кран. Однако из-за этого вода холодная вода пропала и у соседей.

Летом прошлого года Галина и Василий Г., проживающие на ул. Самолетная, в очередной раз столкнулись с отключением воды и стали искать причину. Только комиссия МУП АГО "Водоканал", приехав на объект, поняла, что именно установленный на трубе кран перекрывает подачу питьевой воды в квартиру семье. Однако, даже несмотря на это, сосед отказался устранить нарушение, из-за чего проблему было принято решать уже в суде.

"Галина и Василий Г. обратились с иском в Артинский районный суд, требуя обязать Владимира С. устранить препятствия в пользовании водопроводом путем возобновления подачи водоснабжения в квартиру, а также обязать ответчика привести в первоначальное состояние трубу водопровода, обеспечивающую подачу воды в жилой дом", - сообщает пресс-служба.

Артинский районный суд полностью удовлетворил исковые требования. Тогда ответчик обратился в Свердловский областной суд с апелляционной жалобой, однако и там судья встал на сторону семейной пары. Решение суда первой инстанции вступило в законною силу.

Теги: поселок, Арти, водоснабжение, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети