В уральском поселке сосед перекрыл семье воду, устав от постоянных протечек

В поселке Арти семья осталась без холодного водоснабжения из-за своенравного соседа. Мужчина устал от постоянных протечек в подвале и перекрыл воду в доме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, с периодическими протечками в магистральной трубе, проложенной через подвальное помещение его квартиры, местный житель решил бороться кардинально - установив запорный кран. Однако из-за этого вода холодная вода пропала и у соседей.

Летом прошлого года Галина и Василий Г., проживающие на ул. Самолетная, в очередной раз столкнулись с отключением воды и стали искать причину. Только комиссия МУП АГО "Водоканал", приехав на объект, поняла, что именно установленный на трубе кран перекрывает подачу питьевой воды в квартиру семье. Однако, даже несмотря на это, сосед отказался устранить нарушение, из-за чего проблему было принято решать уже в суде.

"Галина и Василий Г. обратились с иском в Артинский районный суд, требуя обязать Владимира С. устранить препятствия в пользовании водопроводом путем возобновления подачи водоснабжения в квартиру, а также обязать ответчика привести в первоначальное состояние трубу водопровода, обеспечивающую подачу воды в жилой дом", - сообщает пресс-служба.

Артинский районный суд полностью удовлетворил исковые требования. Тогда ответчик обратился в Свердловский областной суд с апелляционной жалобой, однако и там судья встал на сторону семейной пары. Решение суда первой инстанции вступило в законною силу.