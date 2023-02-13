В Казахстане ученик ранил топором троих школьников

В Петропавловске (Казахстан) школьник напал на других учеников, есть трое пострадавших.

По информации прокуратуры Северо-Казахстанской области, сегодня в средней школе №4 Петропавловска девятиклассник ранил трех учеников этой же школы. Пострадавшие госпитализированы в детскую областную больницу, находятся в сознании. Злоумышленник задержан сотрудниками полиции, начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство". По предварительным данным, нападавший состоит на психиатрическом учете.

Школьник, по данным портала "Казинформ", пронес в школу кухонный топор и нож. По информации руководителя управления образования Назира Жашибекова, нападение произошло около 8.00. Школьник ранил двух десятиклассников и девятиклассника. Двое находятся в детской областной больнице с колотыми ранами головы и предплечья. Третьему ребенку на месте оказали помощь.

"Состояние детей стабильное. Сумки учеников не обыскивают. Зашел в туалет, оттуда вышел уже с ножом и топором. Иная информация не разглашается", - цитирует портал Жашибекова.