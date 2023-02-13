В сети появилось видео еще одной "казни" кувалдой экс-участника ЧВК "Вагнер"

Telegram-канал "GREY ZONE", который связывают с ЧВК "Вагнер", опубликовал видео еще одной предположительной казни бывшего бойца ЧВК. Мужчина на кадрах называет себя Дмитрием Якущенко, ему было 44 года.

В описании к видео сказано, что Дмитрий Якущенко сбежал с фронта и добровольно сдался в плен спустя четыре дня после попадания в "группу Вагнера".

В видео есть интервью Якущенко, которое он дал в украинском плену. Он заявляет, что хотел бы воевать против российской армии.

Якущенко практически повторяет слова Евгения Нужина – также бывшего бойца ЧВК, завербованного в одной из российских колоний. Видео с его "казнью" кувалдой несколько месяцев назад было распространено через тот же Telegram-канал.

На видео голова Якущенко привязана скотчем к подобию "наковальни" (так было и с Нужиным). Мужчина говорит, что шел по улице в украинском городе Днепре, когда его ударили по голове, после чего он потерял сознание. Потом очутился в подвале, где ему сообщили, что будут "судить". После этих слов неизвестный человек бьет кувалдой Якущенко по голове.

Telegram-канал Baza пишет, что Якущенко был уроженцем Крыма. В 2019 году был осужден судом присяжных за убийство и разбой, получил 19 лет.