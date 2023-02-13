В свердловском ГУФССП предупредили о подозрительной рассылке от имени приставов

13 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В свердловском ГУФССП предупредили о подозрительной рассылке от имени приставов

Главное управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области предупредило о новом способе мошенничества.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФССП, на электронные адреса уральцев приходят уведомления от имени ведомства о якобы налоговой задолженности, которую необходимо срочно закрыть. К письму прилагается некая ссылка, перейдя по которой пользователь попадает на зеркальный сайт, не имеющий никакого отношения к судебным приставам, но сделанный по его подобию.

рассылка мошенников от имени судебных приставов(2023)|Фото: ГУФССП России по Свердловской области

"Таким образом крадутся персональные данные граждан. Кроме того, суммы предлагаются для оплаты небольшие – в размере 300-500 рублей и, как правило, граждане, не вдаваясь в подробности, быстро оплачивают это якобы "досудебное". Денежные средства уходят мошенникам, а действительно реальная имеющаяся задолженность может остаться неоплаченной", - предупреждают в ГУФССП.

Там подчеркивают, что служба судебных приставов только исполняет решение суда, а досудебное разбирательство не входит в ее компетенцию. В ведомстве призывают свердловчан не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать электронные письма от неизвестных и не вводить номера банковских карт на подозрительных сайтах.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге сотрудница лесотехнического университета стала жертвой мошенников. Аферисты выманили у 39-летней женщины больше 2 млн рублей.

Теги: приставы, рассылка, мошенники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети