В свердловском ГУФССП предупредили о подозрительной рассылке от имени приставов

Главное управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области предупредило о новом способе мошенничества.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФССП, на электронные адреса уральцев приходят уведомления от имени ведомства о якобы налоговой задолженности, которую необходимо срочно закрыть. К письму прилагается некая ссылка, перейдя по которой пользователь попадает на зеркальный сайт, не имеющий никакого отношения к судебным приставам, но сделанный по его подобию.

"Таким образом крадутся персональные данные граждан. Кроме того, суммы предлагаются для оплаты небольшие – в размере 300-500 рублей и, как правило, граждане, не вдаваясь в подробности, быстро оплачивают это якобы "досудебное". Денежные средства уходят мошенникам, а действительно реальная имеющаяся задолженность может остаться неоплаченной", - предупреждают в ГУФССП.

Там подчеркивают, что служба судебных приставов только исполняет решение суда, а досудебное разбирательство не входит в ее компетенцию. В ведомстве призывают свердловчан не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать электронные письма от неизвестных и не вводить номера банковских карт на подозрительных сайтах.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге сотрудница лесотехнического университета стала жертвой мошенников. Аферисты выманили у 39-летней женщины больше 2 млн рублей.