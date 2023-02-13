13 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области осудили местных жителей, организовавших цех по производству алкоголя

В Челябинской области восьмерых местных жителей осудили за производство поддельного алкоголя и незаконное использование средств индивидуализации товаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Их незаконная деятельность была пресечена в октябре 2021 года. Цех с транспортировочной линией обнаружили на одном из заброшенных предприятий в Чебаркуле. Там же было изъято около 24 тысяч бутылок объемом 0,5 литров со спиртосодержащей жидкостью, более 50 тысяч пустых бутылок с этикетками "Водка" разных наименований, около 60 тысяч колпачков и крышек для бутылок, стяжки гофрокартона для упаковки и оборудование для производства немаркированной алкогольной продукции.

Организатора приговорили к 4 годам колонии строгого режима, остальные члены группы получили от 2,5 лет условно до 3 лет в колонии общего режима.

Теги: алкоголь, суд, приговор,



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