Губернатор Новосибирской области подтвердил гибель 14 человек в результате взрыва газа

Количество погибших после частичного обрушения пятиэтажного дома в Новосибирске увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"При этом 14 человек были спасены непосредственно в зоне разрушений. Десятки человек были эвакуированы", - цитирует РИА Новости главу региона.

Взрыв в 5-этажном доме произошел 9 февраля утром, в результате чего возник пожар и обвалился подъезд. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержаны двое подозреваемых: 45-летняя женщина и 25-летний мужчина из Омска. Оба представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.