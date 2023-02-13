13 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В МИД РФ готовы ответить Японии на размещение ракет у границ России

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о том, что Москва внимательно следит за развитием военного потенциала Японии, и в случае любых угроз для дальневосточных регионов, в том числе появления на приграничных японских островах гиперзвуковых ракет, с российской стороны, в соответствии с оборонной доктриной, незамедлительно последуют ответные меры.

"Действительно, в последнее время Япония резко активизировала модернизацию своего военного потенциала, наращивает опасную деятельность вблизи российских границ, включая проведение широкомасштабных учений совместно с США и другими странами, проводит испытания новых видов ракетных и обычных вооружений. В связи с этим неоднократно заявляли решительные протесты японской стороне по дипломатическим каналам", - сказал в интервью РИА Новости Руденко, отвечая на вопрос о том, как Москва оценивает планы Японии создать дальнобойные гиперзвуковые ракеты.

Он уточнил, что Москва продолжит пристально следить за развитием японского военного строительства, и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам – незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России.

Ранее газета "Майнити" сообщила, что правительство Японии изучает вопрос о разработке управляемых ракет дальностью действия до 3 тыс. км и последующее поэтапное их размещение в различных частях страны, в том числе на Хоккайдо.

Теги: Андрей Руденко, МИД РФ, Япония



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