В МИД РФ готовы ответить Японии на размещение ракет у границ России

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о том, что Москва внимательно следит за развитием военного потенциала Японии, и в случае любых угроз для дальневосточных регионов, в том числе появления на приграничных японских островах гиперзвуковых ракет, с российской стороны, в соответствии с оборонной доктриной, незамедлительно последуют ответные меры.

"Действительно, в последнее время Япония резко активизировала модернизацию своего военного потенциала, наращивает опасную деятельность вблизи российских границ, включая проведение широкомасштабных учений совместно с США и другими странами, проводит испытания новых видов ракетных и обычных вооружений. В связи с этим неоднократно заявляли решительные протесты японской стороне по дипломатическим каналам", - сказал в интервью РИА Новости Руденко, отвечая на вопрос о том, как Москва оценивает планы Японии создать дальнобойные гиперзвуковые ракеты.

Он уточнил, что Москва продолжит пристально следить за развитием японского военного строительства, и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам – незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России.

Ранее газета "Майнити" сообщила, что правительство Японии изучает вопрос о разработке управляемых ракет дальностью действия до 3 тыс. км и последующее поэтапное их размещение в различных частях страны, в том числе на Хоккайдо.