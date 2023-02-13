ВСУ в Макеевке используют мирных жителей в виде живого щита, - Марочко

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что подразделения Вооруженных сил Украины, дислоцированные в подконтрольном им селе Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР), используют мирное население в качестве живого щита, прикрываясь им и не выпуская людей из населенного пункта.

"Украинские боевики не выпускают мирных жителей Макеевки с целью прикрытия ими своих позиций, устроенных в домах и дворах местного населения, в которых еще проживают люди. Тех, кому все же удалось покинуть населенный пункт по единственной относительно безопасной дороге, расположенной западнее Макеевки, останавливают на блокпосте, расположенном в районе населенного пункта Грековка, и возвращают обратно", - сказал он ТАСС.

Как отметил Марочко, для того, чтобы люди не могли выехать из села в других направлениях, киевские силовики заминировали дороги, ведущие на север, юг и восток от Макеевки.