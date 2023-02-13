13 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме обсуждают введение обезличенных пачек сигарет

Депутаты Госдумы, обсуждающие запрета вейпов в России, размышляют и о новых мерах по регулированию продажи табака.

Речь идет о введении в стране обезличенных пачек сигарет, как в некоторых странах мира. В настоящее время депутаты пытаются найти "законодательную форму" относительно запрета вейпов. Среди возможных и обсуждаемых вариантов - сначала регламентировать в законодательстве понятия вейпы и электронные сигареты, что позволит определить, что конкретно нужно запретить к продаже.

Вероятно, что сама законодательная инициатива будет подготовлена как межфракционная - при участии представителей всех фракций. Некоторые участники встречи от партий заявили прямо, что им важно это решение "политически", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме, знакомый с ходом обсуждения инициатив.

Вторым этапом совершенствования антитабачного законодательства страны могут стать законодательные инициативы по табаку. В частности, парламентарии обсуждают введение обезличенных пачек сигарет - стандартизированных и не привлекающих внимание к бренду.

"В Госдуме мы не первый месяц обсуждаем введение обезличенных пачек сигарет единого стандарта - зеленого цвета, как в некоторых странах мира", – заявил один из участников дискуссии, депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По его словам, такая единая упаковка сигарет не должна будет содержать корпоративные логотипы и цвета, а также товарные знаки. Сигареты всех брендов должны будут иметь шаблонный цвет, содержать название бренда "в обязательном размере и шрифте", информацию о вреде табака согласно нормам законодательства.

Как считает парламентарий, такие меры позволяют ограничить рекламу и стимулирование продажи табака, снизить привлекательность сигарет и усилить негативное восприятие к курению.

Теги: сигареты, Госдума, табак



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