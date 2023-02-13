13 Февраля 2023
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Наука и техника В России
Фото: пресс-служба Роскосмоса

Запуск модулей Российской орбитальной станции состоится в 2027-2030 годах

Научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет запущен в 2027 году.

Как сообщил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос"), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, еще четыре модуля отправятся в космос в 2028-2030 годах. "На данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируем на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов", - заявил он.

Сроки развертывания станции будут определены по итогу эскизного проектирования, которое планируется закончить в 2023 году. В эскизном проекте РОС определяются требования по его доработке, которые будут реализованы начиная с 2024 года. Выведение НЭМ на орбиту РОС планируется с помощью ракеты "Ангара-5М".

Как отметил Кожевников, станция будет практически "вечной", так как предлагаемый проект предусматривает возможность замены отработавших свой ресурс модулей, что позволит не только поддерживать ее работоспособность, но и обеспечить поддержание технического и технологического оснащения станции на современном уровне.

Запуск экипажей на РОС планируется при помощи перспективного транспортного корабля с космодрома "Восточный", что позволит реализовать стратегию "новая станция - новый корабль - новый космодром", сообщает ТАСС.

Напомним, на создание и эксплуатацию Международной космической станции было потрачено более $150 млрд. "Но в любом случае, эти затраты [для создания национальной орбитальной станции] гораздо меньше, чем на создание и эксплуатацию МКС - на данный момент, по экспертным оценкам, они уже превысили $150 млрд", - сказал Кожевников

Теги: РОС, космос,



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