В "Справедливой России" приступили к обсуждению кандидатов для выдвижения на пост мэра Москвы

В "Справедливой России" начали обсуждать кандидатов на пост мэра Москвы.

В качестве одного из кандидатов рассматривается депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин. Другой номинант – сопредседатель партии Захар Прилепин. Окончательное решение будет принято "ближе к весне", сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник.

Сам Делягин заявил, что "не рассматривает" возможность выдвижения своей кандидатуры на должность главы города. Пресс-секретарь сопредседателя партии Елизавета Кондакова сообщила, что политик пока "не думает" о выдвижении в мэры, поскольку заключил контракт с Росгвардией для службы в зоне военной операции.