$150 млрд: на создание Российской орбитальной станции потратят меньше, чем на МКС

Более $150 млрд было потрачено на создание и эксплуатацию Международной космической станции.

Как сообщил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в "Роскосмос"), главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников, пока преждевременно говорить о конкретных суммах, которые потребуются для создания национальной орбитальной станции, так как продолжается ее эскизное проектирование.

"Но в любом случае, эти затраты гораздо меньше, чем на создание и эксплуатацию МКС - на данный момент, по экспертным оценкам, они уже превысили $150 млрд", - сказал он.

Отмечается, что к эскизному проектированию РОС привлечены около 30 предприятий. "Когда проект перейдет в стадию разработки рабочей документации, изготовления и испытаний, количество предприятий кооперации может приблизиться к 100", - отметил Кожевников.

Он подчеркнул, что проектов такого масштаба и сложности в истории современной космонавтики России еще не было, сообщает ТАСС.

Ранее Роскосмос опубликовал проекты РОСС – российской орбитальной служебной станции, которая должна прийти на смену МКС в будущем. Первый экипаж может отправиться на новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) в 2028 году на корабле "Союз" с космодрома Байконур