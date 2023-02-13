13 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Ростелеком

СМИ: ФАС просят проверить рекламу в смартфонах Xiaomi

Приложения и интернет-сервисы в смартфонах Xiaomi, с помощью которых распространяется реклама, могут попасть под блокировку.

В Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) обратилась Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. В ФАС заявили, что рассмотрят документ.

По данным Ассоциации, китайская компания регулярно нарушает российское законодательство о рекламе, несанкционированно демонстрируя пользователям своих смартфонов вводящие в заблуждение объявления и, зачастую, перенаправляя их на фишинговые сайты.

Как сообщил директор АППСИМ Владимир Зыков, приложение "Очистка" на смартфонах, которое нельзя удалить, анализирует файлы, скачанные пользователем. Сервис предлагает избавить гаджеты от "мусора": данных, которые с точки зрения Xiaomi не представляют ценности, но занимают свободное место.

После удаления Xiaomi Ads начинает демонстрировать пользователям устройств рекламу. Например, такую: "Президент обязал Газпром выплатить от 45 000 каждому". Это фейк, который дискредитирует главу государства и вводит в заблуждение пользователей, считает АППСИМ.

Еще один вариант: "А. Миллер рассказал о возможности получения дохода для граждан РФ. Узнай, как начать зарабатывать". Эти примеры АППСИМ приводит в обращении ФАС. В Ассоциации отмечают, что ссылка в рекламе ведет на фишинговый сайт.

По словам экспертов, блокировка сервисов Xiaomi маловероятна — при неблагоприятном развитии событий компания, скорее всего, получит штраф. При этом рекламодателям, размещающим подобные фейки и мошеннические объявления, может грозить уголовное преследование.

По данным Mobile Research Group, Xiaomi по итогам 2022 года заняла первое место по продажам смартфонов в РФ — ее доля рынка в штуках составила 42%, сообщают "Известия".

Напомним, торговые сети России и эксперты зафиксировали первое за семь лет сокращение рынка смартфонов. По итогам 2022 года было продано 24–26,5 млн устройств, что на 20% меньше, чем годом ранее.

Теги: ФАС, смартфоны, Xiaomi



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