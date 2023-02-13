13 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: http://topwar.ru

Российские перевозчики просят увеличивать интервалы обслуживания западных самолетов

Авиакомпании России просят авиавласти страны разрешать в исключительных случаях увеличивать интервалы обслуживания иностранных самолетов.

Это необходимо для безопасного продолжения эксплуатации Boeing и Airbus, сроки ремонтов компонентов по которым возросли в разы. Если ранее отремонтировать блок управления подачей топлива (HMU) в двигатели Airbus A320 можно было за 20 дней, то теперь на это уходит 120. Как сообщил советник технического директора "Аэрофлота" Марат Терещенко, перевозчики уже направили предложения в Росавиацию и Ространснадзор. Он отметил, что такие процедуры будут применяться только при наличии доказательств, что это не повлияет на безопасность полетов.

Эксперты говорят, что современные лайнеры могут летать с минимальными отказами систем, но их всё равно регламентирует разработчик самолета.

По словам Терещенко, санкции, введенные весной 2022 года, блокируют оказание российским авиакомпаниям любых сервисных услуг производителями иностранных самолетов и компонентов. Был ограничен доступ к эксплуатационно-технической документации, сервисно-технической поддержке с их стороны. Однако эти сложности удалось преодолеть еще в прошлом году.

В настоящее время сохраняются проблемы доступа к ремонтной документации, технологиям и оборудованию для ремонта компонентов, а также исполнения директив летной годности, издаваемых зарубежными авиационными администрациями, сообщают "Известия".

Ранее в Росавиации сообщили, что иностранные самолеты авиакомпаний России могут летать до 2030 года. Это станет возможным при условии выполнения работ по поддержанию летной годности лайнеров.

Теги: авиация, самолеты, Росавиация



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