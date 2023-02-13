В России заработала система автоматического поиска запрещенного контента "Окулус"

Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента "Окулус".

Заказчиком по проекту выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ). "Информационная система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах", – сообщил представитель ГРЧЦ.

Отмечается, что тестирование системы состоялось в декабре 2022 года, а в январе началась интеграция системы с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. Подробностей результатов тестирования, а также первых итогов ее работы нет.

К 2025 году ее научат более детально анализировать действия людей в интернете. До внедрения системы специалисты ГРЧЦ анализировали запрещенный контент "преимущественно вручную", сообщают "Ведомости".

Напомним, стартовая цена разработки составляла 70 млн руб. Система будет анализировать не менее 200 тыс. изображений в сутки с погрешностью не более 20%.