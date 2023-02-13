13 Февраля 2023
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Фото: Униан

Медведчук рассказал, как Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс

Украинский политик, бывший депутат Виктор Медведчук сообщил, что экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал лидеру РФ Владимиру Путину забрать Донбасс.

"Такая ситуация имела место. Это подтверждено не только СМИ, но и соответствующими заявлениями тех, кто имеет достоверную информацию об этом. Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: "Скажи ему, пусть заберет", — сказал Медведчук белорусскому телеканалу СТВ.

Он отметил, что Путин в те годы говорил, что Донбасс является Украиной. "Когда президент РФ Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс — это Украина, Порошенко пытался от него избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен", — отметил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что до последнего сомневался в том, что Киев его обменяет. По его словам, перед обменом испытывал разнообразные эмоции.

 

Теги: Медведчук, Порошенко, Путин, Украина, Донбасс



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