"Почта России" протестирует тяжелые беспилотники в полях

Созданная "Почтой России" и "Сколково капиталом" компания "Консорциум БАС" намерена тестировать тяжелые дроны для нужд сельского хозяйства.

Для этого необходимо установить экспериментально-правовой режим. Как сообщил гендиректор "Консорциума БАС" Денис Барышников, заявка находится на согласовании в Минэкономразвития. В ведомстве заявили, что документы рассматриваются в "приоритетном порядке".

В ближайшее время проект программы направят на согласование в профильные ведомства и администрации регионов, на территории которых планируется установить экспериментально-правовой режим. Речь идет о Краснодарском и Алтайском краях, Ростовской, Белгородской, Самарской и Новосибирской областях, а также Татарстане, сообщают "Ведомости".

Планируется, что за время действия программы общая площадь обрабатываемых беспилотниками земель составит 490 тыс. га. Сейчас законодательство допускает к химической обработке только пилотируемую авиацию.