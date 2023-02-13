13 Февраля 2023
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Происшествия Крым
Фото: t.me/mkhusnullin

Хуснуллин: На восстановленной части Крымского моста уложили асфальт

На восстановленных пролетах левой стороны автомобильной части Крымского моста уложили слой асфальта.

Как сообщил в Telegram вице-премьер России Марат Хуснуллин, это первый из двух слоев. В ближайшие дни начнется укладка верхнего слоя дороги.

Работы ведет Росавтодор.

Ранее на автомобильной части Крымского моста сегодня завершилась надвижка четвертого, последнего пролетного строения с левой стороны. Строителям удалось справиться с работой на пять с половиной часов раньше, чем планировалось.

Теги: Крымский мост,



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