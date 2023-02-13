Хуснуллин: На восстановленной части Крымского моста уложили асфальт

На восстановленных пролетах левой стороны автомобильной части Крымского моста уложили слой асфальта.

Как сообщил в Telegram вице-премьер России Марат Хуснуллин, это первый из двух слоев. В ближайшие дни начнется укладка верхнего слоя дороги.

Работы ведет Росавтодор.

Ранее на автомобильной части Крымского моста сегодня завершилась надвижка четвертого, последнего пролетного строения с левой стороны. Строителям удалось справиться с работой на пять с половиной часов раньше, чем планировалось.