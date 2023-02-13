Фильм "Быть": готовьте водостойкую тушь и не уходите после титров

Комедия "Быть" рассказывает о судьбе миллениала, который попадает в 90-ые, чтобы понять лучше не только все поколение родителей, но и простить отца и проститься с матерью. Герой фильма — звезда рэп-баттлов, он думает только о славе и совсем не рад, что его девушка забеременела, внезапно на его концерте появляется отец, отсидевший 20 лет за убийство в 90-х, в итоге Илья посылает батю подальше. Но накануне рождества за рулем такси оказывается "волшебный старик" в исполнении Федора Добронравова, по умолчанию это есть Святой Николай. Как дух прошедшего Рождества в хрестоматийной истории про Скруджа Макдака, он отправляет героя в далекое прошлое, чтобы он своими глазами увидел мир, где его еще нет. В фильме снялись такие звезды отечественного кино, как Федор Добронравов, Гоша Куценко, Иван Охлобыстин, Владимир Сычев и Роман Курцын.

Режиссер фильма Александр Ковтунец приехал на пресс-показ ленты в Екатеринбург, он признается, что одним из референсов его рождественской истории можно считать культовый фильм "Назад в будущее". Как и Марти Макфлай, Илья должен воссоединить родителей, но наша история гораздо глубже и задевает сложные социальные темы, такие как недопустимость абортов, ценность каждой жизни и любовь к семье. В фильме много комических моментов, экшена, но главная тема все же заставляет многих людей в зале плакать, так что, дамы, не забудьте водостойкую тушь.

Сам режиссер считает, что в России сейчас нет рождественских фильмов, и пусть премьера состоялась в феврале, для многих "Быть" станет одной из любимых новогодних, рождественских лент. Потому что здесь все же не обошлось и без волшебства, когда персонаж Ильи из самовлюбленного и циничного парня превращается в человека, готового пожертвовать собственной жизнью ради других, вмешивается божественная сила и совершает чудо, поэтому советуем не выходить из зала после титров — там самое интересное.

Александр Ковтунец на премьере сказал, что верит в российское кино и в то, что сейчас нашим авторам и творцам дан уникальный шанс в борьбе за российского зрителя. Опыт "Чебурашки" показывает, что наше кино вполне конкурентоспособно и люди с удовольствием идут на отечественный фильм, если это не "чернуха" и не такая драма, после которой не хочется жить.

Сегодня как раз пришло время для таких позитивных историй с философским и даже религиозным подтекстом, потому что мы живем в эпоху больших перемен и многие не знают, что будет дальше. Герои фильма уже переживали подобное в 90-ых, здесь много остросоциальных вопросов — продажные служители порядка, бандиты, выбор каждого перед лицом смертельной опасности и, конечно, вечные вопросы о любви и семье.

"Но после моего фильма, что всем хочется жить. Быть! Это главное", – сказал Ковтунец.