В строящемся небоскребе в "Москва-Сити" произошел пожар

В строящемся небоскребе Moscow Towers в "Москва-Сити" произошел пожар.

Площадь возгорания увеличилась с 50 до 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

На уровне четвертого этажа загорелись строительные материалы. Людей, по предварительным данным, в здании нет. Информации о пострадавших не поступало.

В июне прошлого года пришлось эвакуировать посетителей торгового центра "Афимолл", расположенного в центре Москва-сити. В одном из кафе наблюдался дым в вентиляционной вытяжке.