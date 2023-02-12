Лавров: США по сути признают, что взрывы на "Северных потоках" - их рук дело

Официальные лица США признали причастность ко взрывам на "Северных потоках", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2", — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят", — сказал министр в интервью, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, американская администрация преследовала цель разрушить альянс, который основан на российских энергоресурсах и немецких технологиях. Он объяснил, что этот союз угрожал "монопольному положению многих американских корпораций".

Ранее известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской преми Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops. Как утверждает журналист, ссылаясь на осведомленный источник, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого были приведены в действие взрывные устройства.

МИД КНР заявил, что Вашингтон должен понести ответственность, если взрывы на "Северных потоках" были делом рук США.