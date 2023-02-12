"Роскосмос" показал снимок тектонического разлома в Турции

Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, снимок сделан космическим аппаратом "Канопус-В".

Отмечается, что Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.

Ранее стало известно, что в провинции Хатай на юго-востоке Турции в результате разрушительных землетрясений образовался гигантский разлом длиной 200 м и глубиной 30 м. Он обнаружен в оливковом поле площадью в 35 гк в центре деревни Тепехан. Жители села говорят, что слышали взрыв прежде, чем произошел разлом, передал телеканал NTV.