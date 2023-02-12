Это было требование руководства: Марков рассказал о запрете на упоминание Пригожина и ЧВК "Вагнер" в СМИ

Российские телеканалы, а также другие СМИ получили указание не упоминать Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, это распоряжение объясняется тем, что руководители масс-медиа «немного боятся» Пригожина, который стремительно набирает популярность.

«Это было требование от руководства и не только ко мне», – заявил Марков.

Ранее в российских СМИ сообщалось, что для освещения событий спецоперации были разработаны методические указания. Соблюдать эти правила положено журналистам и блогерам, которым с февраля запрещено упоминать ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина.