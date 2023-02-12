Мобилизованных татарстанцев, записавших видеообращение, вернули в свой полк из ДНР

Военнослужащих из Татарстана, которые записали видеообращение к руководству республики, вернули в свой полк из воинской части ДНР. Об этом сообщили агентству "Татар-информ" в пресс-службе главы региона.

Ранее группа военных пожаловалась, что их подразделение передали в подчинение командованию ДНР, которое отправило их на штурм без поддержки. Военнослужащие выразили готовность служить далее, но в своем полку. Затем родные мобилизованных записали еще одно обращение к властям Татарстана.

Это не первая подобная жалоба со стороны мобилизованных. Ранее власти Калининградской области обратились к командованию Минобороны после жалоб мобилизованных калининградцев на то, что они оказались в ДНР не подготовлены к штурму. Также сообщалось, что мобилизованных из Тувы на фоне скандала с Народной милицией переведут из ДНР в 55-ую бригаду.