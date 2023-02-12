12 Февраля 2023
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Происшествия В бывшем СССР
Фото: AP

Два землетрясения подряд произошли в Грузии

Два землетрясения интервалом в 14 минут произошли в Грузии. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центр сейсмического мониторинга при Университете Илии.

Первые подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в 11:07 мск, эпицентром стало село Гоми к юго-востоку от города Озургети.

Второе землетрясение — магнитудой 3,3 — произошло в 11:21 неподалеку от курортного поселка Бахмаро. Землетрясение ощущалось также в Батуми и Кобулети.

В субботу у курорта Бахмаро также было зафиксировано землетрясении — магнитудой 4,3. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Теги: грузия, землетрясения



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