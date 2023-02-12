Прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов на острове Русский во Владивостоке

Прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в бухте Новик на острове Русском во Владивостоке.

Проверка ведется по поручению исполняющего обязанности Амурского бассейнового природоохранного прокурора на основании публикаций в СМИ, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что местные жители заметили разлив нефтепродуктов возле судов у пирса в бухте Новик.

В январе режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Енисейского района Красноярского края в связи с разливом 15 тонн нефтепродуктов.