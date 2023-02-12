Пригожин: Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль населенный пункт Красная гора

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора под Артемовском (украинское название - Бахмут) в ДНР.

"Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер" был взят населенный пункт Красная гора", — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

По словам бизнесмена, после установления контроля над Соледаром и "массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК "Вагнер", безусловно, парням было очень неприятно".

"Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК "Вагнер", которые и возьмут Бахмут", — заявил Пригожин.

Напомним ,7 февраля Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку освободили Вооруженные силы РФ. Военно-патриотические Telegram-каналы возмутились подобной формулировкой, напомнив, что все эти населенные пункты, кроме одного, брали бойцы ЧВК "Вагнер".