Из зоны землетрясения на юго-востоке Турции эвакуировали группу россиян

Группа российских граждан из 39 человек была эвакуирована из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, сообщило посольство РФ в Анкаре в Telegram-канале.

Уточняется, что россияне проживали и работали в непосредственной близости от зоны землетрясения. Они пожелали вернуться на Родину.

Сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства. Борт предоставила компания "Росатом", возводящая в Турции АЭС "Аккую".

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля. Оно также затронуло и Сирию, около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. По последним данным, в Сирии число погибших в результате землетрясения достигло 3,5 тысяч человек. В Турции число погибших приближается к 25 тысячам.