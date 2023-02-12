Судан разрешит российскому флоту построить базу на Красном море, - AP

Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении российской военно-морской базы на территории страны, сообщает Associated Press.

На этой неделе страну посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам одного из суданских чиновников, Россия "развеяла все наши опасения". "Военные дали согласие на сделку", - сообщил он.

Таким образом Россия может создать базу материально-технического обслуживания военно-морских судов в Порт-Судане. Это даст возможность российским кораблям совершать дальние переходы из Тихого океана в моря Европы и обратно, пишет "МК".

Предварительный договор о морской базе на Красном море был подписан в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит территорию для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

Ранее начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что соглашение с Россией о создании пункта российского ВМФ пересматривается суданской стороной. По его словам, Судан при пересмотре договора намерен добиться для себя выгоды. Власти страны хотели взамен получить экономическую помощь Москвы на пять лет. В Кремле сообщили, что "будут разбираться" с решением Судана по российской базе.