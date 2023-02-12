12 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

Курорт Карловы Вары оказался на грани закрытия из-за оттока туристов из России

Чешскому курорту Карловы Вары оказался под угрозой закрытия из-за оттока русских туристов, сообщает Aktuálně.

Как пишет издание, туристы из других стран не могут заменить россиян, которые часто посещали курорт. Отмечается, что хотя туристы из Европы и посещают Карловы Вары, тратят они мало.

Отели, привлекавшие российских туристов, массово закрываются, как и санатории. Также из-за отсутствия покупателей опустели магазины, торгующие предметами роскоши.

По мнению мэра города Вар Андреа, курорт может просто закрыться.

Карловы Вары считается самым посещаемым курортным городом Чехии. С 2021 года включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в прошлом году власти Чехии одобрили решение МВД продлить запрет на выдачу виз и вида на жительство гражданам России до конца марта 2023 года.

Теги: карловы вары, туристы, россия



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