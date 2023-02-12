12 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: AP Photo / Ghaith Alsayed

В Турции разыскивают более 100 причастных к обрушению зданий при землетрясениях

В Турции разыскивают более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся в результате землетрясений. Об этом сообщил вице-президент республики Фуат Октай.

По его словам, в обрушении зданий на данный момент обвиняют 131 человека. Один из них был арестован, в отношении 113 были вынесены постановления об их задержании, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 48 человек в восьми провинциях Турции задержаны по подозрению в мародерстве после землетрясения.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи. Ранения получили более 80 тысяч человек. Из пострадавших от землетрясения регионов эвакуированы более 92 тысяч человек.

Теги: турция, обрушения зданий, землетрясение



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