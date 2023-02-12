12 Февраля 2023
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Фото: govvrn.ru

Калининградские власти обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных

Власти Калининградской области обратились к командованию Минобороны после жалоб мобилизованных калининградцев на то, что они оказались в ДНР не подготовлены к штурму. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Мы, безусловно, как правительство региона, в курсе ситуации и уже обратились к командованию с просьбой в этом вопросе разобраться", — цитирует его РБК.

Ранее в интернете появилась видеозапись обращения к губернатору региона Антону Алиханову. На видео мужчина утверждал, что его и его товарищей передали в распоряжение ДНР и отвели роль штурмовой пехоты. Он заявил, что авторы обращения не отказываются от выполнения поставленных задач, однако они не подготовлены к штурму, а в батальоне уже есть потери.

Напомним, ранее зампред Госдумы Шолбан Кара-оол отправился выяснять обстоятельства, при которых сотрудники Народной милиции ДНР якобы издевались над мобилизованными жителями Тувы. Этому предшествовало появление в интернете соответствующих сообщений.

После появления публикаций глава республики Владислав Ховалыг созвонился с премьер-министром ДНР Виталием Хоценко и попросил проверить законность действий людей, упоминаемых в видеосообщении, а также в срочном порядке направил в Донецкую Народную Республику своих представителей для разбирательства на месте. Позже глава Тувы сообщил о том, что в Минобороны РФ "положительно отнеслись к вопросу о переводе мобилизованных жителей республики из ДНР в 55-ю бригаду".

Теги: мобилизованные, калининградская область, жалобы. минобороны



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