12 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото:proplay.ru

Американский военный самолет сбил неопознанный объект над Канадой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.

"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом", - сообщил Трюдо. Он уточнил, что цель поразил американский иГлава стребитель F-22.

Премьер Канады также обсудил происходящее с президентом США Джо Байденом. Военные планируют извлечь и изучить обломки сбитого объекта, пишет РИА Новости.

Ранее телеканал Global News сообщил, что NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами.

Напомним, в конце января китайский аэростат заметили над Аляской, а в начале февраля над американским штатом Монтана, где находятся база ВВС США Мальмстром и шахты ядерных ракет. Вашингтон назвал шар китайским аэростатом наблюдения, Пекин – гражданским объектом, который используется в метеорологических целях. 4 февраля шар был сбит американскими военными.

Теги: канада, неопознанный объект, аэростат, трюдо



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