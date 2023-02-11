12 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Тысячи человек уже вошли в состав белгородской теробороны, - губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что "тысячи человек уже вошли в состав белгородской теробороны".
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В своем Telegram-канале Гладков сообщил о состоявшейся сегодня встрече с членами белгородской территориальной самообороны. Сейчас у них идет очередной этап подготовки. Под руководством опытнейших инструкторов, имеющих большой боевой опыт, проходят ротные учения.

"Тысячи человек уже вошли в состав белгородской теробороны. Тысячи жителей области ежедневно тренируются и, если будет нужно, защитят родную землю. Наши ребята готовы к выполнению любой задачи", - написал Гладков.

Теги: Вячеслав Гладков, территориальная оборона



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Ранее 06.12.2022 16:31 Мск В Белгородской области начали формирование отрядов теробороны


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