Тысячи человек уже вошли в состав белгородской теробороны, - губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что "тысячи человек уже вошли в состав белгородской теробороны".

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В своем Telegram-канале Гладков сообщил о состоявшейся сегодня встрече с членами белгородской территориальной самообороны. Сейчас у них идет очередной этап подготовки. Под руководством опытнейших инструкторов, имеющих большой боевой опыт, проходят ротные учения.

"Тысячи человек уже вошли в состав белгородской теробороны. Тысячи жителей области ежедневно тренируются и, если будет нужно, защитят родную землю. Наши ребята готовы к выполнению любой задачи", - написал Гладков.