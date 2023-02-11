В "Роскосмосе" назвали причину разгерметизации "Прогресса МС-21"

Исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев сообщил о том, что причиной разгерметизации на грузовом корабле "Прогресс МС-21" стала утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Комментарий размещен в официальном Telegram-канале "Роскосмоса".

"На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация в чем-то похожая на то, что произошло у нас с кораблем в середине декабря", - сказал Крикалев.

Напомним, днем в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты подмосковного Центра управления полетами по телеметрической информации зафиксировали разгерметизацию в грузовом корабле "Прогресс МС-21", расстыковка которого от Международной космической станции планируется на 18 февраля. Переходной люк в корабль закрыт, "Прогресс МС-21" изолирован от общего объема станции. Все запланированное к удалению оборудование уже находится в корабле.