В Турции десятки людей задержаны по подозрению в мародерстве после землетрясения

Сорок восемь человек в восьми провинциях Турции задержаны по подозрению в мародерстве после землетрясения.

"Сорок восемь подозреваемых были арестованы в восьми провинциях в связи с кражами и грабежами в районе землетрясения", - сообщил телеканал TRT Haber, данные приводит РИА Новости.

Количество погибших в результате землетрясений, по последним данным, выросло до 22 тыс. 327, раненых – до 80 тыс. 278 человек, сообщил ранее министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, уточняет издание.