Спикер думы Екатеринбурга признался в умении "видеть ауру других людей"

11 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Спикер думы Екатеринбурга признался в умении "видеть ауру других людей"

В конце января в "Уральском центре народного искусства" (ДК Лаврова) на Уралмаше прошел X фестиваль высших смыслов "Пирамида света". Он собрал на одной площадке тарологов, нумерологов, астрологов, экстрасенсов и эзотериков из Екатеринбурга и других городов России. Гостем "Пирамиды света" стал спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, который выступил с интересным заявлением. Касающимся человеческих душ.

"Я умею видеть ауру других людей. По идее, этому может научиться каждый: сначала вытягиваешь руку и видишь ауру своей руки, потом других людей. Если использовать это слишком часто, то аура вас накажет за это", -  цитирует политика It’s My City.

Володин уточнил, что "иногда использует это в повседневной жизни".

"Например, если я разговариваю с другим человеком и вижу, что у него резко поменялся цвет ауры на темно-зеленый, то он врет. Тогда я сразу делаю выводы", - сказал спикер.

По его словам, он пришел к тому, что надо заниматься энергетикой, медитацией, когда закончил службу в МВД. Он работал в уголовном розыске УВД Орджоникидзевского района в 1985-2001 гг.

"Я дослужился до подполковника и в 39 лет вышел на пенсию по выслуге лет. Был сложный вид деятельности, и я понимал, что мне не хватало энергии", - сказал Володин.

Он сделал диагностику организма, которая обнаружила немало болезней. После этого Володин, по его словам, познакомился с человеком, который сказал, что ему "надо заниматься энергетикой".

"Сначала я отнесся к этому довольно скептично, но, тем не менее, начал медитировать. Сначала у меня не получалось, но я продолжал, и через 30 дней в меня начала входить энергия. И вот благодаря ей я вылечил весь свой организм. Медитировать нужно каждый день, но в какое время дня, зависит только от вас, все индивидуально", - сказал Володин.

При этом, по мнению Володина, "у всех есть возможность отказаться от таблеток и лекарств и спокойно жить и развиваться".

Теги: Игорь Володин, Пирамида света



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети