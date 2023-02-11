Спикер думы Екатеринбурга признался в умении "видеть ауру других людей"

В конце января в "Уральском центре народного искусства" (ДК Лаврова) на Уралмаше прошел X фестиваль высших смыслов "Пирамида света". Он собрал на одной площадке тарологов, нумерологов, астрологов, экстрасенсов и эзотериков из Екатеринбурга и других городов России. Гостем "Пирамиды света" стал спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, который выступил с интересным заявлением. Касающимся человеческих душ.

"Я умею видеть ауру других людей. По идее, этому может научиться каждый: сначала вытягиваешь руку и видишь ауру своей руки, потом других людей. Если использовать это слишком часто, то аура вас накажет за это", - цитирует политика It’s My City.

Володин уточнил, что "иногда использует это в повседневной жизни".

"Например, если я разговариваю с другим человеком и вижу, что у него резко поменялся цвет ауры на темно-зеленый, то он врет. Тогда я сразу делаю выводы", - сказал спикер.

По его словам, он пришел к тому, что надо заниматься энергетикой, медитацией, когда закончил службу в МВД. Он работал в уголовном розыске УВД Орджоникидзевского района в 1985-2001 гг.

"Я дослужился до подполковника и в 39 лет вышел на пенсию по выслуге лет. Был сложный вид деятельности, и я понимал, что мне не хватало энергии", - сказал Володин.

Он сделал диагностику организма, которая обнаружила немало болезней. После этого Володин, по его словам, познакомился с человеком, который сказал, что ему "надо заниматься энергетикой".

"Сначала я отнесся к этому довольно скептично, но, тем не менее, начал медитировать. Сначала у меня не получалось, но я продолжал, и через 30 дней в меня начала входить энергия. И вот благодаря ей я вылечил весь свой организм. Медитировать нужно каждый день, но в какое время дня, зависит только от вас, все индивидуально", - сказал Володин.

При этом, по мнению Володина, "у всех есть возможность отказаться от таблеток и лекарств и спокойно жить и развиваться".