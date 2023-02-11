11 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В новых регионах России сформированы военные комендатуры

Военные комендатуры сформированы на территории Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, основная цель работы – защита мирного населения.

"В каждом регионе уже сформирована комендатура, такая, как здесь (Военная комендатура Краснодара), налаживаем там мирную жизнь… Люди подобраны, приехали, помещение выделили. Обустраиваем быт, приступаем к работе", - сказал РИА Новости начальник регионального управления военной полиции по Южном военном округе полковник Евгений Москвин.

Основная задача деятельности комендатуры, по словам Москвина, это сохранение правопорядка, помощь населению, обеспечение дорожного движения и сопровождение колон гуманитарной помощи на освобожденных территориях. "Вчера там была война, противник ушёл, надо строить мирную жизнь, защитить население от мародёрства", - отмечает собеседник агентства.

Теги: ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область. военная комендатура



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