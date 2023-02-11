"Расстреливать необходимо предателей": Пригожин исключил расправы над пленными ВСУ в ЧВК "Вагнер"

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что за казнь военнопленных из ЧВК «Вагнер» месть в отношении солдат и офицеров из Вооруженных сил Украины обязательно свершится, но она будет исключительно законной с точки зрения принятых правил ведения войны.

Ранее в Сети появился видеоролик с кадрами расстрела военными ВСУ российских пленных, а именно бойцов ЧВК «Вагнер».

«Мы, безусловно, будем мстить, но исключительно законными с точки зрения войны методами и уничтожать ещё большее количество врагов. Однако, если вы спрашиваете меня, будем ли мы расстреливать украинских военнопленных, то нет. ЧВК «Вагнер» уничтожает врагов исключительно во время боя. Расстреливать необходимо предателей», - прокомментировал инцидент Пригожин.

Более того в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что размещенный в интернете ролик, на котором украинские солдаты расстреливают российских военнопленных, является подлинным. Пресс-секретарь УВКПЧ Марта Уртадо заявила, что ничто не может оправдать это военное преступление со стороны ВСУ.

До этого в российском МИД заявили о том, что расстрел российских пленных лежит полностью на совести организаций, курирующих Украину. При этом за «молчание» международных институтов по правам человека в этом контексте становится стыдно.