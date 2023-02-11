Полковник Литовкин: бывшие заключенные в ЧВК "Вагнер" сражаются самоотверженно

Полковник в отставке и военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин прокомментировал интервью предпринимателя Евгения Пригожина военному корреспонденту Семену Пегову.

В ходе беседы бизнесмен подчеркнул, что Бахмут (Артемовск) является точкой притяжения для украинской армии, оттягивающей силы противника с других направлений и позволяющей ВС РФ действовать свободнее на иных участках. Также Пригожин отметил высокую стойкость бывших заключенных, ставших «вагнеровцами», и рассказал об идеологии «оркестра».

«По всей видимости, бывшие заключенные, попавшие в ЧВК "Вагнер", пытаются искупить свою вину перед государством, и дерутся самоотверженно. Как в штрафных батальонах Великой Отечественной войны, человек получает снятие судимости и награду, досрочно выходя на свободу. Поэтому "вагнеровцы" кровно заинтересованы в том, чтобы остаться в живых и совершить поступок, который окажется по достоинству оценен», — комментирует Литовкин.

Судя по многочисленным интервью с бойцами ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных, изначальной причиной вступления в «Оркестр» для них было не стремление заслужить помилование, а желание помочь Родине.

Говоря о словах Пригожина по ситуации в Бахмут, Литовкин заявил, что видит однозначный намек российскому военному командованию на то, чтобы оно прорывало украинскую оборону в других местах, пока ЧВК «Вагнер» сковывает крупные силы противника.