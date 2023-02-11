В Белгородской области второй раз за день обстреляли Шебекино, загорелась дача

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повторном обстреле из "Градов" города Шебекино.

"Самое главное, пострадавших нет. Снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки. Еще один снаряд прилетел в нежилое домовладение, в результате чего дача загорелась", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.