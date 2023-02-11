11 Февраля 2023
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Происшествия В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области второй раз за день обстреляли Шебекино, загорелась дача

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повторном обстреле из "Градов" города Шебекино.

"Самое главное, пострадавших нет. Снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки. Еще один снаряд прилетел в нежилое домовладение, в результате чего дача загорелась", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.

Последствия обстрела, дача, Шебекино, Белгородская область(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Теги: Шебекино, обстрел, Белгородская область



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