11 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Путин наградил орденов раненую в Донбассе военкора Елсукову

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Мужества военкора Анастасию Елсукову.

Документ опубликован на портале правовой информации. Елсукова награждена "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".

Напомним, Елсукова вместе с группой охранения ЧВК "Вагнер" 20 января попала под минометный обстрел украинских националистов, находясь внутри здания железнодорожного вокзала Соль. По словам предпринимателя Евгения Пригожина, она "проявила себя мужественно, спокойно пройдя весь путь раненого бойца ЧВК "Вагнер"".

Теги: Анастасия Елсукова, Оржен Мужества



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