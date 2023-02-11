В Белгородской области из-за обстрела ВСУ пострадали три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел детали обстрела Шебекино.

"Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших – мужчины. Бригады "Скорой помощи" доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Три прилета, пишет Гладков, пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна.

"Также один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в 3 машинах. Глава округа Владимир Жданов и все оперативные службы находятся на месте", - написал Гладков.