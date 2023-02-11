11 Февраля 2023
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Происшествия В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области из-за обстрела ВСУ пострадали три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел детали обстрела Шебекино.

"Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших – мужчины. Бригады "Скорой помощи" доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Три прилета, пишет Гладков, пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна.

"Также один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в 3 машинах. Глава округа Владимир Жданов и все оперативные службы находятся на месте", - написал Гладков.

Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Теги: Вячеслав Гладков, Шебекино, пострадавшие



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Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2023 15:12 Мск В Белгородской области второй раз за день обстреляли Шебекино, загорелась дача


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