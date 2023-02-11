11 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Футболист Мамаев сообщил о завершении карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев сообщил о завершении карьеры. 34‑летний Мамаев находился в статусе свободного агента после ухода из "Химок" в июле 2022 г.
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"Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей", - цитирует спортсмена "Матч-ТВ".

Ранее Мамаев также выступал за "Торпедо", "Краснодар" и "Ростов". В составе сборной России он принял участие в чемпионате Европы 2016 года.

Теги: Павел Мамаев, футбол, карьера



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