Футболист Мамаев сообщил о завершении карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев сообщил о завершении карьеры. 34‑летний Мамаев находился в статусе свободного агента после ухода из "Химок" в июле 2022 г.

"Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей", - цитирует спортсмена "Матч-ТВ".

Ранее Мамаев также выступал за "Торпедо", "Краснодар" и "Ростов". В составе сборной России он принял участие в чемпионате Европы 2016 года.